Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ta durdurulamıyor! 4. zafer Karadağ'dan...

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Karadağ temsilcisi Mornar'ı 95-86 yendi.



Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda yapılana maçta ilk çeyreği 34-23 önde kapatan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 52-48 üstün girdi.

Uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulunduran kırmızı-lacivertli takım, 27. dakikada geri düştü ve üçüncü periyodu 68-66 geride tamamladı. Son çeyrekte yeniden öne geçen Bahçeşehir Koleji, parkeden 95-86 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertli takımda süre alan 10 oyuncunun 9'u skor üretti. Smith 22 sayıyla maçın en skoreri olurken, Erkan Yılmaz 17, Jones 14, Solomon 10, Oğuz Savaş 9, Muhammed Baygül ile Bentil 7'şer, Hall 6 ve Berkay Candan 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji gruptaki 4. maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü. Mornar ise 2. kez mağlup oldu.