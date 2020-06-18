Bahçeşehir Koleji EuroCup sahnesinde!

Spor Arena / Efkan BUCAK - İkinci Lig’de başladığı mücadelesinde ilk yılında Süper Lig’e yükselen, henüz üçüncü senesinde FIBA Europe Cup’ta sahaya çıkan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, şimdi de EuroCup’ta... Son senelerde Türk basketbolunda isimlerinden sıkça söz ettiren Kırmızı Ejderhalar, Avrupa’nın en rekabetçi ikinci organizasyonuna katılma hakkı elde etti. İstanbul ekibi, basketbolda Avrupa kupalarına uzun yıllardır katılan 23 ekibe karşı mücadele edecek. Turnuvada kuralar 10 Temmuz’da çekilecek ve Bahçeşehir Koleji’nin grubundaki diğer beş ekip belli olacak. Normal sezon ise 30 Eylül’de başlayacak. Gruplarında ilk dört sırayı alacak takımlar Top 16 Turu’na kalacak.

'Olduğumuz yerde hiç saymadık'

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, takımlarının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Kulübümüz dördüncü sezonuna giriyor. Geçtiğimiz yıllara dönüp baktığımda, hiç olduğumuz yerde saymadığımızı görüyorum. Her sene daha iyi olmaya gayret ettik ve bir kolej takımı olarak daha iyi olmayı da başardık. Türkiye Ligi dışında, Avrupa’da da Türkiye’yi, ülkemizi temsil etmek kurulduğumuzdan bu yana en önemli hedeflerimizden biriydi. Nitekim, geçtiğimiz yıl Europe Cup’ta çok başarılı bir mücadele verdik ve dörtlü finale kaldık ancak pandemi nedeniyle organizasyon tamamlanamadı.

'Dinamik kadromuzla hazırız'

Önümüzdeki sezon ise iddiamızı Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu EuroLeague’in bir kolu olan EuroCup’ta sürdüreceğiz. Böyle iddialı bir organizasyonda daha çok Türk oyuncularla kurduğumuz takımımızla ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Mücadelenin çetin geçeceği bir lig olacağı kesin ama biz kendi genç, dinamik oyuncularımızla hazırız ve şimdiden Türkiye’yi temsil etmenin heyecanı içindeyiz. Umuyorum elde ettiğimiz başarılarla Bahçeşehir ailesini gururlandırabilir ve taraftarlarımızın yüzlerini güldürebiliriz çünkü en büyük mutluluğu çoğunluğu çocuklardan oluşan taraftarımızı sevindirince yaşıyoruz.”

Hedefimiz sürdürülebilir başarı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan sezonda FIBA Europe Cup’ta oldukça iyi bir performans gösteren ve yarı finale yükselerek ateşiyle adeta Avrupa’yı da yakan Kırmızı Ejderhalar, aynı başarıyı daha da yükseklerde tekrarlamaya çalışacak. Koç Zafer Aktaş, “Oldukça genç bir kulüp olmamıza rağmen EuroLeague çatısının altına girebilmek bizim için büyük bir başarı. Önce ikinci lig, ardından Basketbol Süper Ligi, sonrasında FIBA Europe Cup ve şimdi de EuroCup... Her sene üzerine koyarak ve tecrübe kazanarak sürdürülebilir bir başarı hedefliyoruz” dedi.

Transfer çok hareketliyiz

EuroCup'ın rekabetin üst düzeyde olduğu bir organizasyon olduğuna işaret eden Aktaş, Şu ana kadar yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “İki kulvarda mücadele edeceğiz. Hem ING Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup’ta rekabetçi bir kadro oluşturabilmek adına çalıştık, halen de çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon için, İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel’in isteği ve desteği üzerine arayışımızı Türk ve genç oyuncular üzerinden yürüttük. Pandemide evde geçen süreyi bu arayışla geçirdik ve bu süreçte transferlerimizin çoğunu gerçekleştirdik.”

Avrupa'daki ilk sezonda tarih yazdılar

Tarihinde ilk kez geçen sezon Avrupa kupalarına katılan Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup’ta mücadele etti. İstanbul ekibi ilk turu lider bitirirken ikinci turda bir diğer Türk ekibi Pınar Karşıyaka ile birlikte el ele çeyrek final vizesi aldı. Temsilcimiz çeyrek finalde de Letonya’nın Avrupa kupalarındaki tecrübeli ekibi Ventspils’i iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdırdı ancak FIBA’nın pandemi nedeniyle FIBA Europe Cup’ı iptal etme kararı alması üzerine Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka’nın final yürüyüşleri durmak zorunda kaldı.

'Takımımız adına umutluyum'

Koç Zafer Aktaş transferde şimdiye dek Jamal Jones, Alex Perez , Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz, Josh Owens ve Peyton Aldridge’i renklerine bağladıklarını belirterek “Bu sene parkeye dinamik bir oyuncu kadrosuyla çıkacağız. Saydığım isimlerin hepsinden çok umutluyum. Yalnızca takımımız adına da değil, Türk basketbolu adına umutluyum. Başarıya kilitlenmiş bir grupla kilitlendiğimiz hedefe doğru gideceğiz” dedi.

FIBA, Avrupa'da üç kupayı sona erdirdi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği önceki gün yaptığı toplantıda FIBA Europe Cup, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyon ilan edilmemesini de kararlaştırdı. Müsabakalar ertelendiğinde çeyrek final aşamasında olan tüm kulüpler, yönetmeliklere uygun şekilde sıralama puanı alacak. Gelecek sezon ise yerel ve ulusal mevzuata göre, seyirci olsun veya olmasın (eylül/ekim aylarında) planlandığı gibi başlayacak. Müsabakaların belirlenen tarihte başlamaması halinde organizasyonlar azaltılmış maçlar ile otomatik olarak 2021’in Ocak ayına ertelenecek. Yeni sezon için kura çekiminin tarihleri ise geçici olarak 17 ve 18 Ağustos olarak belirlendi.