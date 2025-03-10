Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarı final bileti için sahaya çıkacak

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında 11 Mart Salı günü Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda birinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'nda çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Cedevita Olimpija ise 4. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Slovenya temsilcisi, bu turda Beşiktaş Fibabanka'ya 96-86 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.