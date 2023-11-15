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GeriFutbol Bahçeşehir Koleji, bitime bir hafta kala Son 16'yı garantiledi
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Futbol
Haber Giriş: 15.11.2023 - 20:49 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, bitime bir hafta kala Son 16'yı garantiledi

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Bahçeşehir Koleji, bitime bir hafta kala Son 16'yı garantiledi

FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. Hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Azerbaycan’ın Sabah ekibini 99-80 mağlup etti.

FIBA Europe Cup'ta temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaştı.

Bahçeşehir Koleji, Azerbaycan’ın Sabah ekibini 99-80 yendi ve bitime 1 hafta kala Son 16'yı garantiledi.

Bahçeşehir Koleji'nde Phil Scrubb 18 sayı (7 ribaund, 7 asist), Jerry Boutsiele 15 sayı (2 ribaund, 3 asist) ve Muhammed Baygül 15 sayı (6 ribaund, 4 asist) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Bahçeşehir, gruptaki son maçında sahasında Mornar ile karşılaşacak.

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