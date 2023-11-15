Bahçeşehir Koleji, bitime bir hafta kala Son 16'yı garantiledi
FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. Hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Azerbaycan’ın Sabah ekibini 99-80 mağlup etti.
FIBA Europe Cup'ta temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaştı.
Bahçeşehir Koleji, Azerbaycan’ın Sabah ekibini 99-80 yendi ve bitime 1 hafta kala Son 16'yı garantiledi.
Bahçeşehir Koleji'nde Phil Scrubb 18 sayı (7 ribaund, 7 asist), Jerry Boutsiele 15 sayı (2 ribaund, 3 asist) ve Muhammed Baygül 15 sayı (6 ribaund, 4 asist) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Bahçeşehir, gruptaki son maçında sahasında Mornar ile karşılaşacak.