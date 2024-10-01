Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka'yı farklı geçti

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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu 2. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 87-66 mağlup etti.

Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmanın 2. dakikasına 6-0 mağlup girdikten sonra temposunu artırdı ve maçın 4. dakikasında Sleva'nın üç sayılık basketiyle 11-0'lık seri yakaladı. Pota altından bulduğu sayılarla Beşiktaş'a cevap vermek isteyen Bahçeşehir Koleji, Smith'in de üç sayılık basketiyle 7. dakikada yeniden öne geçti: 15-14. Boyalı alandan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-21 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Bahçeşehir Koleji, rakibini pota altından zorlamaya devam etti. Ev sahibi ekip, Simonovic'in 17. dakikada orta mesafeden bulduğu basketle 11-0'lık seri yakaladı. Smith'in de performansıyla etkili oyununa devam eden Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 47-32 önde gitti.

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Üçüncü periyotta da rakibine üstünlük kurmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada Odiase'nın pota altından bulduğu basketle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğin bitmesine 8 saniye kala da Bouteille'nin attığı üç sayılık basketle dördüncü periyoda 67-46 üstün gitti.

Dördüncü periyotta da temposunu düşürmeyen Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada Ponitka'nın iki sayılık basketiyle aradaki farkı 17 sayıya çıkardı: 81-54. Seyirci desteğiyle aradaki farkın fazla kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 87-66 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda 9 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonun sonraki haftasında 9 Ekim Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'le sahasında karşılaşacak.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Oļegs Latisevs (Letonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Guido Giovannetti (İtalya)

Bahçeşehir Koleji: Smith 12, Massinburg 2, Furkan Haltalı 2, Cavanaugh 12, Bouteille 9, Şehmus Hazer 13, Simonovic 14, Odiase 12, Ponitka 11

Beşiktaş Fibabanka: Needham 9, Allman 2, Martin 12, Sleva 5, Kerem Konan, Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 15, Terry 10

1. Periyot: 23-21

Devre: 47-32

3. Periyot: 67-46

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5 faulle çıkan: 39.28 Smith (Bahçeşehir Koleji)