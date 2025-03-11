Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da yarı finale yükseldi!

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında ağırladığı Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup etti ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Türk temsilcisi, 2 galibiyete ulaşan takımın kazanacağı 3 maçlık seri üzerinden oynanacak yarı finalde Hapoel Bank Yahav (İsrail)-Dreamland Gran Canaria (İspanya) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji, karşılaşmaya Massinburg'un 3 sayılık basketiyle başladı. Cedevita Olimpija, müsabakanın 30. saniyesinden sonra skor üretemeyen ev sahibi takım karşısında organize hücumlardan bulduğu sayılarla 8 dakikada 17-0'lık seri yakaladı. Slovenya ekibi, üstün oynadığı ilk periyodu 24-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Simonovic ikilisinin kazandırdığı basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 24-32. Cedevita Olimpija, Tasic'in devreye girmesiyle 18. dakikada yeniden 15 sayılık (26-41) üstünlük yakaladı. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde Boutielle'in dış atışlarıyla farkı 8'e indirmeyi başardı. Slovenya ekibi, soyunma odasına 46-38 üstün gitti.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'nın faul hakkını erken doldurmasını iyi değerlendirdi ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 1'e indirdi: 51-52. Hücumda topu iyi paylaşarak oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, 9 sayılık fark yakalayarak son çeyreğe 65-56 önde girdi.

Dördüncü periyoda baskılı başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith'in basketiyle 35. dakikada skor üstünlüğünü maçın ilk basketinden sonra ilk kez ele geçirdi: 71-69. Oyundan düşen Cedevita Olimpija karşısında taraftarının desteğine arkasına alarak pota altından skor üretmeye devam eden Bahçeşehir Koleji, 36. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 75-69. Kalan bölümde Smith ve Kenan Sipahi'nin kritik basketleriyle rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, sahadan 85-81 galip ayrılarak BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Haberin Devamı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Steve Bittner (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Massinburg 6, Odiase 5, Cavanaugh 14, Bouteille 9, Simonovic 20, Furkan Korkmaz 10, Şehmus Hazer 2, Kenan Sipahi 6, Ponitka 4

Cedevita Olimpija: Nikolic 10, Lemar 5, Stewart 11, Robinson 11, Stipanovic 7, Jones 12, Radovic 5, Glas 6, Beringer, Tasic 14

1. Periyot: 7-24

Devre: 38-46

3. Periyot: 56-65

Beş faulle çıkanlar: 36.41 Tasic (Cedevita Olimpija), 38.18 Smith (Bahçeşehir Koleji)