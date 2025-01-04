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Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kazandı!

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#Bahçeşehir Koleji#İtalya#Trento
Bahçeşehir Koleji, Avrupada kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 00:22

BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini 73-69 mağlup etti.

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 13. maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini 73-69 yendi.

Trento şehrindeki Il T Quotidiano Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 24-14 önde kapatırken devreye de 38-31 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı kapatıp öne geçen Dolomiti Energia Trento, son çeyreğe 56-52 önde girmesine rağmen Bahçeşehir Koleji, maçı 73-69 kazandı.

A Grubu'nun zirvesindeki Bahçeşehir Koleji, 11. galibiyetini alırken Dolomiti Energia ise 9. yenilgisini yaşadı.

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#Bahçeşehir Koleji#İtalya#Trento

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