Bahçeşehir Koleji Avrupa'da doludizgin! 2'de 2 yaptılar...

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Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup 2. Tur 2. maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk etti.

İlk tur grubunu 6'da 6 yaparak tamamlayan Bahçeşehir Koleji, 2. tur grubunda da iyi gidişatını sürdürdü ve Bakken Bears'ı 90-76 mağlup etmeyi başardı.

Bahçeşehir bu galibiyetle grupta 2'de 2 yaptı ve bu sezon Avrupa'da 8'de 8 yapmış oldu.

Bahçeşehir'de Jamar Smith 19 sayı, 7 asist, 3 ribaund ile; Sam Dekker 14 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile; Erkan Yılmaz 13 sayı, 3 ribaund, 3 top çalma ile oynayarak galibiyete katkı verdiler.