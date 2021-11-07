Bahçeşehir Koleji 87 - 91 Büyükçekmece Basketbol (Maç özeti)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 91-87 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün
Bahçeşehir Koleji: Hall 13, Smith 4, Bentil 8, Erkan Yılmaz 3, Oğuz Savaş 7, Jones 21, Muhammed Mustafa Baygül 16, Solomon 12, Berkay Candan 3
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 26, Greene 14, Bruinsma 13, Herun 18, Mustafa Kurtuldum, White 13, Kadir Bayram, Caner Erdeniz 2, Deniz Kılıçlı 5
1. Periyot: 24-22
Devre: 52-42
3. Periyot: 66-68