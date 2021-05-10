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Basketbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 21:44 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji: 85 - Aliağa Petkimspor: 91

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Bahçeşehir Koleji: 85 - Aliağa Petkimspor: 91

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftanın erteleme maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 91-85 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle ligde kaldı.

ING Basketbol Süper Ligi - Bahçeşehir Koleji: 85 - Aliağa Petkimspor: 91
Salon: Akatlar Spor Ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet Şahin
Bahçeşehir Koleji: Evans li 8, Green 19, Thomas Akyazılı 11, Erkan Yılmaz 10, Stimac 31, Ahmet Sefa Yılmaz 6, Ali Yüceoral
Aliağa Petkimspor: Ray 31, Vasiliauskas 10, Zack 9, Dorukhan Engindeniz 22, Hummer 6, Ege Arar 6, Wimbush 5, Canberk Kus 2, Yiğitcan Turna
1.Periyot: 27-19
Devre: 51-47
3.Periyot: 71-67

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