Bahçeşehir Koleji 83-82 Yalovaspor Basketbol

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 83-82 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 26, Smith 18, Bouteille 5, Cavanaugh 8, Furkan Haltalı, Simonovic 12, Odiase 6, Ponitka 8, Egehan Arna, Göktuğ Baş
Yalovaspor Basketbol: Sherfield 22, McConico 12, Johnson 14, Kadir Bayram 8, Krampelj 10, Peterka 8, Ege Özçelik 2, Egemen Güven 4, Clark 2, Çağatay Özkan
1. Periyot: 18-24
Devre: 41-47
3. Periyot: 63-60