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Bahçeşehir Koleji 83-82 Yalovaspor Basketbol

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#Bahçeşehir#Yalovaspor#Basketbol
Bahçeşehir Koleji 83-82 Yalovaspor Basketbol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 21:36

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yalovaspor Basketbol'u 83-82 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 83-82 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 26, Smith 18, Bouteille 5, Cavanaugh 8, Furkan Haltalı, Simonovic 12, Odiase 6, Ponitka 8, Egehan Arna, Göktuğ Baş

Yalovaspor Basketbol: Sherfield 22, McConico 12, Johnson 14, Kadir Bayram 8, Krampelj 10, Peterka 8, Ege Özçelik 2, Egemen Güven 4, Clark 2, Çağatay Özkan

1. Periyot: 18-24

Devre: 41-47

3. Periyot: 63-60

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#Bahçeşehir#Yalovaspor#Basketbol

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