Bahçeşehir Koleji 83-74 Büyükçekmece Basketbol
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 83-74 yendi.
Ev sahibi takım, ligdeki 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 13. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Büyükçekmece Basketbol, ilk çeyreği 26-18 önde kapattı.
Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi sağlasa da konuk ekip soyunma odasına 1 sayı (38-39) farkla üstün girdi.
İkinci yarıda üstünlüğü eline alan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreği 65-59 önde tamamladı.
Final periyodunda oyundaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, maçı 83-74 kazandı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin
Bahçeşehir Koleji: Green 13, İsmet Akpınar 14, Burak Can Yıldızlı, Jones 10, Stimac 20, Evans 13, Deniz Kılıçlı 8, Jankovic 5, Thomas Akyazılı
Büyükçekmece Basketbol: Klobucar 8, Oliver 10, Eldridge 15, Farrell 11, Olaseni 19, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep
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1. Periyot: 18-26
Devre: 38-39
3. Periyot: 65-59
Beş faulle çıkan: 39.42 Stimac (Bahçeşehir Koleji)
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