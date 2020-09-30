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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji 82-99 JL Bourg

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Bahçeşehir Koleji 82-99 JL Bourg
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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82 yenildi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Bahçeşehir Koleji: Owens 7, Jones 17, İsmet Akpınar 6, Green 23, Burak Can Yıldızlı 1, Perez 18, Hadi Özdemir, Aldridge 10, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz

JL Bourg: Omic 5, Scrubb 6, Peacock 20, Wright 5, Andjusic 22, Rey, Benitez 7, Courby 14, Asceric 3, Pelos 14, Daval-Braquet 3

1. Periyot: 15-31

Devre: 39-57

3. Periyot: 61-79

5 faulle çıkan: 34.14 Benitez (JL Bourg)

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