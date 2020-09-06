MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBahçeşehir Koleji 82-91 Galatasaray Doğa Sigorta
GeriBasketbol Bahçeşehir Koleji 82-91 Galatasaray Doğa Sigorta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji 82-91 Galatasaray Doğa Sigorta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeşehir Koleji 82-91 Galatasaray Doğa Sigorta
Abone Olgoogle-news

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sinan İşgüder, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Bahçeşehir Koleji: Jones 6, Ali Yüceoral, İsmet Akpınar 19, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 1, Green 14, Mükremin Deniz Kılıçlı 10, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 1, Owens 9, James 10, Erkan Yılmaz 10.

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton , Alperen Baytok, Hunter 17, Macon 21, Barış Ermiş 11, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Motum 15, Berke Atar 8,
Ayberk Olmaz 6, Enes Alaybeyoğlu, Saadettin Donat 7.

1. Periyot: 26-22

Devre: 47-49

3. Periyot: 59-71

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle