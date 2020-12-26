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Basketbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 23:29 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji: 76 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 83

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Bahçeşehir Koleji: 76 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 83
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 83-76 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi - Bahçeşehir Koleji: 76 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 83
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Serdar Ünal, Musa Çetin
Bahçeşehir Koleji: Green 16, Jones 6, Robinson 18, Aldridge 5, Thomas Akyazılı 1, İsmet Akpınar 17, Rıdvan Öncel 2, Burak Can Yıldızlı 9, Owens, Erkan Yılmaz 2
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 15, Simpson 10, Can Uğur Öğüt 16, Lemar 13, Tomas 13, İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Haciyeva 2, Doğan Şenli 6
1. Periyot: 20-23
Devre: 37-46
3. Periyot: 58-65
5 faulle çıkan: 39.47 İsmet Akpınar (Bahçeşehir Koleji)

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