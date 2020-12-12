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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji 76-86 Beşiktaş

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Bahçeşehir Koleji 76-86 Beşiktaş
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ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 yendi.

Beşiktaş, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk periyodunda iki takım da içeriden ve dışarıdan karşılıklı sayılar bularak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyot Bahçeşehir Koleji'nin 28-27 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili bir oyunla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-42 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve son periyoda 65-65 berabere girildi.

Maçın son periyodunun ilk dakikalarında Beşiktaş, 7-0'lık seri ile farkı arttırdı. Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 86-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan, tribünden izledi.

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