Bahçeşehir Koleji 76-86 Beşiktaş
ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 yendi.
Beşiktaş, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.
Maçın ilk periyodunda iki takım da içeriden ve dışarıdan karşılıklı sayılar bularak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyot Bahçeşehir Koleji'nin 28-27 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğe etkili bir oyunla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-42 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve son periyoda 65-65 berabere girildi.
Maçın son periyodunun ilk dakikalarında Beşiktaş, 7-0'lık seri ile farkı arttırdı. Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 86-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan, tribünden izledi.
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