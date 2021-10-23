Bahçeşehir Koleji 73-84 TOFAŞ

Bu sonuçla TOFAŞ 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı
Bahçeşehir Koleji: Jones 9, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 14, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş 14, Hall 4, Smith 8, Solomon 4, Ahmet Safa Yılmaz, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Zubcic 11, Berk İbrahim Uğurlu 13, Saldivar 4, Cook 8, Muhsin Yaşar 8, Simmons 13, Emre Tanışan 2, Shepherd 15, Yiğit Arslan 10
1. Periyot: 18-14
Devre: 29-41
3. Periyot: 54-65
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