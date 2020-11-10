MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBahçeşehir Koleji: 67 - Unics Kazan: 70
GeriBasketbol Bahçeşehir Koleji: 67 - Unics Kazan: 70
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 10.11.2020 - 23:11 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji: 67 - Unics Kazan: 70

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeşehir Koleji: 67 - Unics Kazan: 70
Abone Olgoogle-news

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Unics Kazan'a 70-67 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta yedinci maçını da yitirdi.

Maça etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-7 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda farkı koruyamamasına rağmen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 34-31 önde gitti.

Geriden gelen Unics Kazan, Jamar Smith'in kaydettiği sayılarla üçüncü periyot sonunda skoru lehine çevirdi: 48-53.

Bahçeşehir Koleji, son periyotta oyuna ortak olmaya çalıştıysa da konuk ekip sahadan 70-67 galip ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)
Bahçeşehir Koleji: Jones 14, Perez, Green 23, Burak Can Yıldızlı 13, Owens 11, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 2, Deniz Kılıçlı, Thomas
Akyazılı, Aldridge, Erkan Yılmaz
Unics Kazan: Canaan 7, White 10, Uzinskii 2, Smith 17, Morgan 7, Brown 13, Antipov, Wolters 8, Klimenko 1, Holland, Kolesnikov 5
1.Periyot: 22-7
Devre: 34-31
3. Periyot: 48-53

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle