Bahçeşehir Koleji: 61 - Fenerbahçe Beko: 78
ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 78-61 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi - Bahçeşehir Koleji: 61 - Fenerbahçe Beko: 78
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Çağrı Hekimoğlu
Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 8, Green 16, Jankovic 5, Erkan Yılmaz 9, Stimac 7, Jones 7, Evans 7, Deniz Kılıçlı 2, Burak Can Yıldızlı, Thomas Akyazılı, Hadi Özdemir
Fenerbahçe Beko: Brown 8, Tarık Biberoviç 5, De Colo 24, Barthel 8, Ahmet Düverioğlu 6, O’Quinn 12, Pierre 6, Kenan Sipahi 5, Ali Muhammed 2, Berkay Candan 2, Yiğit Onan
1. Periyot: 18-18
Devre: 25-37
3. Periyot: 48-61