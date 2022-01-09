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Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı

#Bahçeşehir Koleji#Beşiktaş#Basketbol
Bahçeşehir Koleji 2022ye buruk başladı

Ligin ilk yarısını ertelenen bir maç haricinde 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, 16. haftada Beşiktaş'a Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’nde konuk oldu. İlk yarısı yakın geçen mücadelenin ikinci bölümünde rakibine diş geçiremeyen Bahçeşehir Koleji mücadeleden 82-69’luk mağlubiyetle ayrıldı.

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Bahçeşehir Koleji maça Langston Hall, Jamar Smith, Erkan Yılmaz, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; ev sahibi Beşiktaş ise Kenan Sipahi, Isaiah Whitehead, Egehan Arna, Dedric Lawson ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.

Beşiktaş mücadeleye Lawson’dan bulduğu sayılarla başlarken ilk 3 dakikalık bölümü 7-3 önde geçti. Çeyreğin bitimine 4 dakika 27 saniye kala gelen televizyon molasına 13-6 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Bahçeşehir molanın ardından da hücumdaki problemleri devam etti ve çeyreğin son 2 dakikasına girilirken skor 16-8’e geldi. Maçın ilk dörtte birlik bölümü 20-11 Beşiktaş üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe iki ekip de dengeli başladı ve ilk üç dakikanın sonunda skor 24-16’ya geldi. Kartal’ın hücumda inisiyatifi almasıyla oyun üstünlüğünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji skoru 26-23’e getirince ev sahibi takım, devrenin bitimine 5 dakika 34 saniye kala molaya başvurdu. Moladan Egehan’ın üst üste üçlükleriyle dönen ve oyundaki üstünlüğü yeniden ele geçiren Beşiktaş, skoru 35-28’e getirdi ve bu kez molayı alan, ilk yarının sonuna 1 dakika 58 saniye kala Bahçeşehir Koleji oldu. Kırmızı Ejderhalar, moladan Smith’in üçlükleriyle döndü ve soyunma odasına 39-34’le girildi.

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İkinci yarıya iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu ve ilk üç dakikalık bölümü 46-37 önde geçti. Çeyreğin sonuna 4 dakika 45 saniye kala gelen televizyon molasına 50-42’yle girildi. Periyodun ikinci bölümünde Whitehead’le oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlı takım, maçın son dörtte birlik kısmına 63-52 liderlikle girdi.

Son çeyreğe hücumda istediklerini yapmakta zorlanarak başlayan Kırmızı Ejderhalar erken bir mola aldı (65-56). Moladan iyi dönen taraf 10-2’lik seriyle Beşiktaş oldu ve son 6 dakikaya 72-58’lik skorla girildi. Siyah-beyazlılar maçın son bölümünde skor avantajını korudu ve Bahçeşehir Koleji sahadan 82-69’luk yenilgiyle ayrılarak bu sezon 7. mağlubiyetini aldı.

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