Bahçeşehir Koleji ligde seriye bağladı! 23 sayı fark...

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Semt77 Yalovaspor'u konuk etti.

Baştan sonra üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, sahadan 102-79 galip ayrıldı ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker ve Richard Soloman 19'ar, Jamar Smith 16, Oğuz Savaş ise 15 sayı kaydederek galibiyete katkı verdi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Semt77 Yalovaspor ise 4 galibiyette kaldı.

Başantrenör Erhan Ernak maçtan sonra şunları söyledi:

"Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün, sakatlıktan dönen oyuncularımıza süre verme imkanı da bulduk. Bugün bizi desteklemek için İzmir’den gelen Bahçeşehirli voleybolcu kardeşlerimiz, üniversite spor kulübümüz var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bahçeşehir Koleji ailesinin her geçen gün büyümesi, bizleri galibiyet kadar sevindiriyor..."