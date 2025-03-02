×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'ya set vermedi!

Güncelleme Tarihi:

#Voleybol#Kuzeyboru#Voleybol Sultanlar Ligi
Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboruya set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 19:29

Voleybol Sultanlar Ligi’nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Bahçelievler Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi’nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR : Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)

SETLER: 20-25, 18-25, 14-25

SÜRE: 90 dakika

Haberle ilgili daha fazlası:
#Voleybol#Kuzeyboru#Voleybol Sultanlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!