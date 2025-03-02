Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'ya set vermedi!

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Bahçelievler Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi’nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR : Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)
SETLER: 20-25, 18-25, 14-25
SÜRE: 90 dakika