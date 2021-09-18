Bahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktı!

Haberin Devamı

Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde yarıştı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağında ilk yarışta milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek bu sezonki ilk podyum sevincini yaşadı.

Yarışı, Kawasaki'den Jeffrey Buis birinci sırada, Yamaha takımındanTon Kawakami ise 3. sırada tamamladı.

Milli sporcu yarış sonrası yaptığı açıklamada, bu denli zor bir yarış beklemediğini belirterek, "Sürekli önde kalacağımı düşünüyordum, yarışın başında öne çıktım sonra geriye düştüm ve sonrasında nasıl öne çıkılacağını öğrendim. Son turda bir hata yaptım, eğer hata yapmasaydım birinciliği de ele geçirebilirdim. Bugünkü gibi yarın da iyi bir sonuç almak için yarışacağım." dedi.