Bahattin Sofuoğlu, 0.003 saniye ile İspanya'da birinci oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çorumda freni boşalan kamyon parka girdi, olası faciayı yaralanan sürücü engellediÇorum'da freni boşalan kamyon parka girdi, olası faciayı yaralanan sürücü engelledi#Çorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Gününü kutladıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı#CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıtSon dakika: Çin'in 'nükleer tehdit'ine ABD'den 'füze'li yanıt!#ABD
Afgan kadınları eğitim hakları için sessiz protesto düzenlediAfgan kadınları eğitim hakları için "sessiz protesto" düzenledi#Afganistan
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Son Dakika: Beşiktaştan sakatlık açıklaması Necip Uysal ve Mehmet Topal...Son Dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Necip Uysal ve Mehmet Topal...#Beşiktaş
Son Dakika: A Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi resmen başladıSon Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı!#Kuntz
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Bahattin Sofuoğlu, 0.003 saniye ile İspanya'da birinci oldu

#Bahattin Sofuoğlu#Supersport 300#Barcelona
Bahattin Sofuoğlu, 0.003 saniye ile İspanyada birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağında bugünkü yarışı birinci sırada tamamladı.

Haberin Devamı

Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde yarıştı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağının ikinci yarışında milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 0.003 saniye farkla birinci sırada geçmeyi başardı. Bahattin Sofuoğlu, bu sezonki ilk birinciliğini Barselona'da kazanarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Bahattin Sofuoğlu, yarışın ardından Türk bayrağı ile pistte tur attı.

Yarışı, Yamaha'dan Alvaro Diaz Cebrian ikinci, Kawasaki pilotu Samuel Di Sora ise üçüncü sırada tamamladı.

Milli sporcu yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık, bu galibiyet için çok mutluyum, iyi olmadığım zamanlar bana her zaman Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz öncü kardeşler her zaman destek verdiler, biz hep beraberiz. Çok mutluyum, takımıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahattin Sofuoğlu#Supersport 300#Barcelona