Bahattin Demirbilek kimdir ve kaç yaşında? Sosyal medyada gündem olan Bahattin Demirbilek'in hayatıyla ilgili bilgiler

Bahattin Demirbilek'in hayatı Galatasaray Başkanlığı için isminin geçmesiyle gündeme geldi. Otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi büyük işler alan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 arasında yer aldı.

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

Ankara’da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993’te yani 22 yaşında Rusya’ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya’da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction’ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda “Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım” sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.

Rusya’da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek’in ESTA Construction’ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler’in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı da inşa ediyor.