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GeriVoleybol Bahar Toksoy Guidetti, Türk Hava Yolları'nda!
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Bahar Toksoy Guidetti, Türk Hava Yolları'nda!

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Bahar Toksoy Guidetti, Türk Hava Yolları'nda!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki milli voleybolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahar Toksoy Guidetti, "Öncelikle Türk voleyboluna çokça katkıda bulunmuş, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmış değerli bir takımda yer alacağım için çok mutluyum. Yaklaşık 17 senelik profesyonel voleybol deneyimim var. Kariyerimde, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şanslarına sahip oldum. Bu doğrultuda gerek sahada, gerek saha dışında edindiğim tecrübeleri takımla paylaşabileceğim için de çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli voleybolcu, son olarak Fenerbahçe Opet forması giymişti.

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