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GeriFutbol Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 08:31,Son Güncelleme:

Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

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Oyuncu Bahar Şahin, koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu itiraf etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Corona virüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu, dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.

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