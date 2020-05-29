Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Corona virüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu, dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.