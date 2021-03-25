Bahar aylarında dünyada tek!

Spor Arena / Emre OKTAY - NKolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada’da koşulacak.

10 ve 21 kilometre kategorilerinde koşulacak yarışta kontenjan sınırlaması sebebiyle 2 bin 500 atlet mücadele edecek. Paten tutkunları da 21 kilometre paten kategorisi ile parkurdaki yerini alacak. Yarı maraton öncesi basın toplantısı Spor İstanbul Genel Müdürü Renay onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyada birçok organizasyonun iptal edildiği dönemde yarı maratonun gerçekleştirileceğini belirten onur “Yarışın önemli özelliği bahar aylarında dünyada yapılacak tek organizasyon olması” dedi. Fatih Çintimar ise “Dünyada ilk 6 yarı maraton içindeyiz” diye konuştu.