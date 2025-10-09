Bafetimbi Gomis'ten Victor Osimhen itirafı: 'Fikir belirtmiştim'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılardaki günleri, Osimhen ve Kerem Aktürkoğlu hakkında SporOn kanalına konuştu.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i transfer edeceğini düşünmüyordum. O dönemde de, daha önce Al Hilal'de oynadığım için onlarla konuşurken 'bir forvet alacaksanız, aradığınız forvet Osimhen olabilir' demiştim. Onlar da bazı araştırma ve değerlendirmelerden sonra ikna olmuşlardı. Ondan sonra baktım ki Galatasaray, Osimhen'i tutma konusunda istekli, ondan sonra konudan çıktım. Sonuçta ben menajerlik yapmıyorum, sadece kişisel fikir belirtmiştim. Çünkü Galatasaray ile olan ilişkim var. Baktım Galatasaray'ın ilgisi var, ben hemen konunun dışına çıktım.

BENİM İÇİN UNUTULMAZDI

Mauro benden çok daha uzun süre burada oynadı. Benim buradaki dönemim biraz kısa sürmüştü bir takım sebeplerle, sonrasında Arabistan'a gitmiştim. Mauro üç sene oynadı, üst üste şampiyonluklar kazandı. Galatasaray'da oynama şansı bulmak benim için unutulmazdı.

KEREM AKTÜRKIĞLU YORUMU

Kerem'in söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz. Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçiş daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak.

DENGE BULMAK LAZIM

Denge lazım. Frankfurt maçı sonrası Okan Buruk ve ekibinin aldığı eleştirilerin, ne kadar ölçüsüz olduğunu biliyorum. Liverpool maçı kazanıldı, ondan sonra Okan Buruk en iyi teknik direktör pozisyonuna geldi. Türk futbolunun iyiliği için burada denge bulmak lazım.