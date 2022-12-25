Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Bafetimbi Gomis'ten liderlik sözleri: "Galatasaray'da ikincilik iyi değildir"

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#İstanbulspor
Bafetimbi Gomisten liderlik sözleri: Galatasarayda ikincilik iyi değildir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 22:00

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, İstanbulspor maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların gollerini Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydederken mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Liderlikle ilgili açıklamalar yapan 37 yaşındaki yıldız, "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray-İstanbulspor maçına Bafetimbi Gomis damgası Kaleci ve direklere takıldı ama... 10 ay sonra ilk kez...Galatasaray-İstanbulspor maçına Bafetimbi Gomis damgası! Kaleci ve direklere takıldı ama... 10 ay sonra ilk kez...Haberi görüntüle

Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Gomis, "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. İyi bir enerji takıma vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım. Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Okan Buruktan İstanbulspor maçı sözleri: Soyunma odasında biraz buruktuk ama sonuçta lider bizizOkan Buruk'tan İstanbulspor maçı sözleri: "Soyunma odasında biraz buruktuk ama sonuçta lider biziz"Haberi görüntüle

 

Haberin Devamı

"SİVASSPOR MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Victor Nelsson ise “Kazandık, 3 puan aldık. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı kötü yaptığımız şeyler oldu. Önemli olan lider olmamız, sezon sonuna kadar bu liderliği kaptırmayıp lider olarak bitirmemiz lazım. Futbol bu, bazen oynayabiliyoruz, bazen oynayamıyoruz. Galatasaray gibi kulüplerin yola devam etmesi lazım. Muslera ve Icardi yoktu bugün. Sivasspor maçına kazanmak için çıkacağız. Biz mi takip ediyoruz, bizi mi takip ediyorlar önemli değil. Önemli olan şampiyon olmak. Transfer konusuyla alakalı soruyu başkana sormanız gerekiyor. Ben Galatasaray’da mutluyum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#İstanbulspor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık