Bafetimbi Gomis'ten liderlik sözleri: "Galatasaray'da ikincilik iyi değildir"

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların gollerini Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydederken mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Liderlikle ilgili açıklamalar yapan 37 yaşındaki yıldız, "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi.

Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Gomis, "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. İyi bir enerji takıma vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım. Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." ifadelerini kullandı.

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"SİVASSPOR MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Victor Nelsson ise “Kazandık, 3 puan aldık. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı kötü yaptığımız şeyler oldu. Önemli olan lider olmamız, sezon sonuna kadar bu liderliği kaptırmayıp lider olarak bitirmemiz lazım. Futbol bu, bazen oynayabiliyoruz, bazen oynayamıyoruz. Galatasaray gibi kulüplerin yola devam etmesi lazım. Muslera ve Icardi yoktu bugün. Sivasspor maçına kazanmak için çıkacağız. Biz mi takip ediyoruz, bizi mi takip ediyorlar önemli değil. Önemli olan şampiyon olmak. Transfer konusuyla alakalı soruyu başkana sormanız gerekiyor. Ben Galatasaray’da mutluyum” dedi.