Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Suudi Arabistan itirafı

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da bir sezon kalmasına rağmen attığı goller ve sarı kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukla hatırlanan Bafetimbi Gomis, ülkesi Fransa'da So Foot sitesine röportaj verdi.

Galatasaray'daki ayrılık süreci hakkında konuşan Gomis, ''Galatasaray ekonomik zorluklar yaşıyordu, bu yüzden ayrıldım. Bir yabancı futbolcunun en çok gol attığı sezonu yaşadım ve şampiyon olduk. Hedefime ulaşmıştım. Swansea'de başarısızdım ve Fransa dışında ilk kez Galatasaray'da başarılı oldum.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY'DAN SONRA ASLAN OLDUM''

Sarı kırmızılı takımda yaşadığı dönemleri değerlendiren golcü futbolcu, ''Galatasaray'da oynadıktan sonra tam anlamıyla bir aslan oldum. Kariyerimin başında panterdim. Galatasaray, gerçek bir aslan aradığı için beni transfer etmişti. Zaten burcum da aslan. Her zaman ayrılırken iyi bir imaj bırakmak isterim. Bir kitap veya bir filmin iyi bitmesi gibi.'' şeklinde konuştu.

''33 YAŞINDAYDIM, EKONOMİK ŞARTLAR...''

Suudi Arabistan'a transfer olması ve buradaki hayat hakkında da konuşan Gomis, ''Al Hilal'den teklif aldığımda 33 yaşındaydım. Bu yaşta artık ekonomik şartlar önemli oluyor. Al Hilal, Avrupa'nın bildiğinin aksine çok büyük bir kulüp. Fransa'daki PSG gibiyiz. Herkes bizi yenmek istiyor. Geçen 3 seneye bakıyorum da iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum ve buraya tatile gelmediğimi gösterdim.'' dedi.

''SANILANIN AKSİNE SUUDİ ARABİSTAN ÇOK GÜZEL BİR YER''

Bafetimbi Gomis, ''Sanılanın aksine Suudi Arabistan yaşamak için çok güzel bir yer. Hayat kalitesi çok yüksek. Birçok insan, sınırları uzun bir süre kapalı olduğu için Suudi Arabistan'ı tanımıyor. Harika bir tarihi ve çok iyi insanları var. Bence ileride ismi daha çok duyulacak bir ülke olacak.'' diye sözlerini sürdürdü.

3 sezondur Al Hilal forması giyen Gomis, Suudi Arabistan'da 107 maça çıkarken 82 gol atmayı başardı.

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