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Bafetimbi Gomis'ten Belhanda ve Hande Sümertaş paylaşımı!
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon devam ederken sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ve beIN SPORTS'ta görev yapan Galatasaray A takım medya koordinatörü Hande Sümertaş ile buluştu.
Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, henüz İstanbul'dan ayrılmayan eski takım arkadaşı Younes Belhanda ve Hande Sümertaş ile buluştu.
Gomis, yaptığı paylaşımda; "Hayat, onu arkadaşlarınızla paylaşmamanız için çok kısa" ifadelerini kullandı.