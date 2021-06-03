Bafetimbi Gomis'ten Belhanda ve Hande Sümertaş paylaşımı!

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, henüz İstanbul'dan ayrılmayan eski takım arkadaşı Younes Belhanda ve Hande Sümertaş ile buluştu.

Gomis, yaptığı paylaşımda; "Hayat, onu arkadaşlarınızla paylaşmamanız için çok kısa" ifadelerini kullandı.