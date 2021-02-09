MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBafetimbi Gomis şov yaptı, 3'ü penaltıdan 4 gol attı!
GeriFutbol Bafetimbi Gomis şov yaptı, 3'ü penaltıdan 4 gol attı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

Bafetimbi Gomis şov yaptı, 3'ü penaltıdan 4 gol attı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bafetimbi Gomis şov yaptı, 3'ü penaltıdan 4 gol attı!
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan'da Al Hilal, Al Ain'i 5-0 mağlup ederken Bafetimbi Gomis attığı 4 golle yıldızlaştı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Hilal, deplasmanda Al Ain'i 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 4 gol atan Bafetimbi Gomis oldu.

Gomis, 3'ü penaltıdan olmak üzere toplam 4 gol atarken ligde bu sezon 17. maçında 12 gole ulaşmış oldu.

Bafetimbi Gomis şov yaptı, 3ü penaltıdan 4 gol attı

Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, 9, 45 ve 56. dakikalarda penaltıdan topu ağlarla buluştururken 78. dakikada da kendisinin ve takımının 4. golünü attı. Al Hilal'in son golü ise 90+4. dakikada Al Dawsari'den geldi.

Fransız golcü, Galatasaray'dan sonra gittiği Al Hilal'de ilk sezonunda ligde 30 maçta 21, ikinci sezonunda da 29 maçta 27 gol atmıştı. Tecrübeli forvet, gollerinden sonra yine klasikleşen sevincini gerçekleştirdi.

Bafetimbi Gomis şov yaptı, 3ü penaltıdan 4 gol attı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle