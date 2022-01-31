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Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında? İşte Galatasaray'a geri dönen Gomis'in biyografisi

#Bafetimbi Gomis#Gomis#Galatasaray
Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında İşte Galatasaraya geri dönen Gomisin biyografisi

Galatasaray, geçtiğimiz senelerde formasını giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Bafetimbi Gomis'in kim olduğu ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki, Bafetimbi Gomis kimdir?

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Galatasaray, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Ah Hilal forması giyen eski futbolcusu Gomis'i kadrosuna dahil etti. Yarım sezon artı bir sezonluk anlaşma sağlanan Gomis'in sözleşme bedeli ise 2 milyon 250 bin Euro. Gomis bu sezon sözleşmede yer alan başarı kriterlerini yerine getirmesi halinde kontrat uzatma opsiyonuna sahip olacak. İşte, Galatasaray'a geri dönen Gomis'in biyografisi...

Tam adı Bafetimbi Fredius Gomis olan Gomis, 6 Ağustos 1985 yılında Fransa'nın La Seyne-sur-Mer kentinde dünyaya geldi. Senegal asıllı olan Gomis, futbol hayatına Saint-Etienne altyapısında başladı. Burada profesyonel olan golcü futbolcu, daha sonra Fransa'nın önemli takımlarından Lyon'a 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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Lyondaki 5 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Bonservisi elinde olan Gomis, Swansea ile anlaşma sağladı. İngiltere'deki 2. sezonunda Marsilya'ya kiralık olarak gitti. 1 sezon burada forma giydikten sonra Swansea'ye geri döndü. Sonrasında Fransız golcünün yolları Galatasaray ile kesişti.

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

 

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