Bafetimbi Gomis, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmayı anlattı

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Galatasaray'da ikinci döneminde ikinci kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, sözleşmesinin sona ermesiyle sarı kırmızılılardan ayrıldı.

Geçen sezonun sonuna doğru yaşanan krizin ardından teknik direktör Okan Buruk, Gomis'in Galatasaray'da oynamak istemediğini açıklamıştı. Sorun büyümeden çözülürken sarı kırmızılı takım, Süper Lig şampiyonu olmuştu.

Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, Okan Buruk'la yaşadığı krizle ilgili olarak Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Soyunma odasında bir tartışma yaşandığını söyleyen Gomis, "Bu konuyu aramızda bir aile olarak düzelttik. Okan Hoca şampiyon olmayı hak etti. Biz arkadaşız ve hiçbir problem yaşamadık. Oğluna bu şampiyonluğu verebildiği için çok mutluyum. Soyunma odasında aramızda biraz tartışma oldu ama detay veremem. Doğru olmaz. Geçmişte kaldı. Hocanın üzerinde çok baskı vardı. Icardi 1, sen 2. forvetsin dediler. Kabul ettim ama hiçbir zaman 'Galatasaray için oynamam' demedim." Aramızda hallettik." dedi.

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Okan Buruk'A SESLENDİ

Artık Galatasaray'ı bir taraftar olarak desteklediğini kaydeden Gomis, "Şimdi Galatasaray'ın bir taraftarıyım. Zaman zaman desteklemek için Florya'ya veya stada geleceğim. Özellikle Okan'ı... Okan bizi izliyorsan sana en iyi dileklerimi sunuyorum. Galatasaray olarak hep aile kalmalıyız. Kenetlenmiş bir aile her şeyi çözer." diye konuştu.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA BARIŞ ALPER'İN BAŞLAMASINA ÜZÜLMEDİM"

Fenerbahçe derbisinde Barış Alper'in 11'inde başlamasıyla ilgili Gomis, "Fenerbahçe karşısında Barış Alper'in başlamasına üzülmedim. Sadece Okan Hoca'nın benimle konuşmamasına üzüldüm. Belki bir diyalog oluşturmalıydık. Fakat aldığı karar doğruydu. Fenerbahçe’nin defans anlayışına göre bu şekilde oynamalıydık." dedi.