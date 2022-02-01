Bafetimbi Gomis Galatasaray için İstanbul'a geliyor! 'Aslan olarak görevimi yerine getirmek için...'

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Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Fransız forvet Bafetimbi Gomis, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Tecrübeli forveti taşıyan uçağın saat 17.00 civarında İstanbul'da olması beklenirken, Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yola çıktığını duyurdu.

Gomis paylaşımında, "Benim için değerli olan insanları bulmak ve aslan olarak görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray’ın 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro’luk önerisine karşılık 2.5 milyon Euro isteyen yıldız futbolcu bonuslarla ikna edildi.

Gomis, ligin 2. yarısı için Galatasaray Kulübü’nden 650 bin Euro garanti ücret alacak. Fransız golcü, ligin 2.yarısında Galatasaray forması ile 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.