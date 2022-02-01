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Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'a geldi! "Döndüğüm için çok mutluyum"

#Bafetimbi Gomis#Galatasaray#İstanbul
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbula geldi Döndüğüm için çok mutluyum

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Fransız forvet Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Tecrübeli forveti taşıyan uçak, saat 18.10'da havaalanına iniş yaptı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Havaalanında GS TV'ye konuşan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz." dedi.

 

"TEK TEK GİDECEĞİM"

10 gol atması durumunda sözleşmesi uzayacak olan Gomis, "10 gol atabilecek misin?"  şeklindeki soruya, "Tek tek gideceğim. Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikli hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması." yanıtını verdi.

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1.5 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray’ın 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro’luk önerisine karşılık 2.5 milyon Euro isteyen yıldız futbolcu bonuslarla ikna edildi.

Gomis, ligin 2. yarısı için Galatasaray Kulübü’nden 650 bin Euro garanti ücret alacak. Fransız golcü, ligin 2.yarısında Galatasaray forması ile 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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#Bafetimbi Gomis#Galatasaray#İstanbul

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