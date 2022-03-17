Bafetimbi Gomis: "Aramızda bir bağ kurmamızı sağladı"

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Avrupa'da oynamalarının takımda birleştirici bir etken olduğunu kaydeden Bafetimbi Gomis, "Barcelona'ya karşı iyi oynadık. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösterdik. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı en iyi şekilde oynadık. Genç bir takımımız var. Bu genç takım da kendisini geliştiriyor. Avrupa mücadelemiz kendi aramızda bir bağ kurmamızı sağladı." diye konuştu.

"MAÇI DETAYLARDA KAYBETTİK"

Maçı detaylarda kaybettiklerine dikkat çeken Berkan Kutlu ise "Takım arkadaşlarımı kutlarım, çok iyi mücadele ettik. Aubameyang çok fazla boş bırakmış olabiliriz. İkinci golü yediğimizde 10 kişiydi. Barcelona'ya karşı detaylar çok önemli. Maçı detaylarda kaybettik." dedi.