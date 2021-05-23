Bafetimbi Gomis, Al Hilal'i şampiyonluğa taşıdı
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de forma giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, takımıyla ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Ligin son maçında Al Taawon'u deplasmandan Bafetimbi Gomis'in golüyle mağlup eden Al Hilal, Arabistan'da şampiyon oldu.
Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 29 maçta 22 gol atıp 4 de asist yapan 35 yaşındaki golcü, takımının başarısından en büyük pay sahiplerinden biri olurken Arabistan Ligi'ndeki ikinci şampiyonluk sevincini yaşadı.
2018 yılında Galatasaray'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tutan Gomis, Arap ekibiyle çıktığı 123 maçta 93 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
Fransız golcü, Galatasaray'la da gol kralı olmuş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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