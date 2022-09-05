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Galatasaray'da bu sezon 3. golünü atan Bafetimbi Gomis: "Burada oynadığım için çok şanslıyım"

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#Galatasaray#Gomis#Süper Lig
Galatasarayda bu sezon 3. golünü atan Bafetimbi Gomis: Burada oynadığım için çok şanslıyım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 23:14

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Gomis, 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da oynadığı için şanslı olduğunu belirtti.

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Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezon ilk kez 11’de başladı. Mücadelenin 36. dakikasında sahneye çıkan Gomis, skoru 1-1’e getirdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu daha önce Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve 1’er gol kaydetti.

Gomis 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Bafetimbi Gomis, 76. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı.

"GALATASARAY'DA OYNADIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Galatasaray'da oynadığı için çok şanslı olduğunu söyleyen Bafetimbi Gomis, "Çok mutluyum. 3 sene sonra geri geldim ve tekrar burada oynuyorum. Yaşımla beraber çok kolay olmasa da Galatasaray için her şeyi vermek istiyorum. Galatasaray gibi duyguları size çok fazla veren bir takımda oynadığım için çok şanslıyım."

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EMİN BAYRAM BU SEZON İLK KEZ OYNADI

Galatasaray’ın genç futbolcusu Emin Bayram, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk kez görev aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile evinde mücadele eden Galatasaray’da genç futbolcu Emin Bayram oyuna sonradan dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı’nın ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesinin ardından Teknik Direktör ikinci yarıya bu bölgeye oyuncu değişikliği yaparak başladı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine 19 yaşındaki defans oyuncusuna görev verdi.
Emin Bayram böylece bu sezon ilk kez Süper Lig’de forma giydi.

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#Galatasaray#Gomis#Süper Lig

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