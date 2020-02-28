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Haber Giriş: 28.02.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

BAE Bisiklet Turu'nda koronavirüs şoku! İptal edildi...

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BAE Bisiklet Turu'nda koronavirüs şoku! İptal edildi...
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen "BAE Tur" bisiklet şampiyonasına, 2 İtalyan takım görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6. etap öncesi son verildi.

Turu organize eden Abu Dabi Spor Konseyi'nden yapılan açıklamada, "2 İtalyan görevlide Kovid-19 olarak bilinen koronavirüs tespit edildiği için turun geri kalan bölümü iptal edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi.

23 Şubat'ta başlayan ve 7 etapta yapılması planlanan BAE Bisiklet Turu, yarın sona erecekti.

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