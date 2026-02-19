×
Bado Glimt 3-1 Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 01:09

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bado Glimt, evinde ağırladığı İtalyan devi Inter'i 3-1 mağlup etti.

Bado Glimt ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Sondre Brunstad Fet, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Hogh kaydetti.

Inter'in ise tek sayısı 30. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İtalya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün diğer sonuçları;

Karabağ 1-6 Newcastle United
Club Brugge 3-3 Atletico Madrid
Olympiakos 0-2 Bayer Leverkusen

