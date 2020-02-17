Uğur ÇAKMAK / SELENDİ(MANİSA),(DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 13:36,
Badmintonda Ravza Bodur Avrupa ikincisi oldu
Milli badmintoncu Ravza Bodur, Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda teklerde gümüş, çiftlerde ise Tuğçe Damar'la birlikte bronz madalya kazandı.
Badmintonda Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selendi Belediyesporlu Ravza, Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti.
Nurullah Savaş, Ravza, Tuğçe ve antrenörlerini ilçeye yaşattıkları gurur nedeniyle kutladı. Milli Takım Antrenörü Okan Demir ise bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.
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