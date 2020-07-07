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Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Badmintonda iki dev turnuva koornavirüs sebebiyle

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Badmintonda iki dev turnuva koornavirüs sebebiyle
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Badmintonda Çin ve Hollanda'da düzenlenmesi planlanan iki turnuvanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamada, "Süper Tur 100" organizasyonu kapsamında düzenlenmesi planlanan "Çin Masters" ve "Hollanda Açık" turnuvalarının, salgının devam etmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Normalde geçen şubatta düzenlenmesi gereken Çin Masters, salgın nedeniyle ilk olarak mayıs, daha sonra ise ağustos aylarına ertelenmişti. Hollanda Açık'ın ise ekim ayında ülkenin Almere kentinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

Badmintonda iki dev turnuva koornavirüs sebebiyle

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