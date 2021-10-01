Back squat nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Back squat hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Squat, vücut ağırlığı ile yapılabildiği gibi aynı zamanda da ağırlık ya da dambıl barları ile de yapılabilir. Özellikle de bir ağırlıkla çalışıldığı zaman dizlere çok fazla yük bindirmemek için squat pozisyonunun doğru bir şekilde alınması gerekir.



Back Squat Nedir?



Squat kelime anlamı olarak çömelme anlamına gelir. Vücudumuzun yaptığı en temel hareket modelleri arasında yer alır. Kas geliştirme ve atletik performans için squat hareketi yapılır. Vücut ağırlığıyla ya da dambıl, halter gibi ekipmanlarla bazı squat hareketleri yapılabilir. Squat (çömelme), hareketleri içindeki en komplike ve diğer hareketlere göre en çok stabilizasyon isteyen bir hareket modelidir.



Back Squat Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?



Back squat, bacak ve kalça kısımlarını çalıştıran bir harekettir. Squat, barbell, vücut ağırlığı, dumbbell ya da smithmachine kullanarak, üst vücudu dik tutup, yere çöküp kalkma sureti ile yapılan, birden çok kas grubunu aynı anda çalıştırır kalça, bacak ve sırt egzersizdir. Bu hareket ağırlıklı ve ağırlıksız olarak istenilen her yerde yapılabilir. Back squat;

Fitness’a yeni başlayan kişiler ağırlıksız olarak ilk squatları başarıyla gerçekleştirerek ve barbell kullanarak squat yapabilir.

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Bu hareketi yerden sırtınıza bir barbell alarak, serbest squat sehpasında ya da smith machine ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Barı omzunuzun üzerine alırken, barın trapez kaslarının üzerine gelmesine dikkat etmeniz gerekir. Bu sayede omzunuz ağrımaz ve harekete daha kolay konsantre olursunuz.

Aynı zamanda barın üzerine, eğer varsa ağırlık süngerini koyabilir ya da üzerine havlu sarabilirsiniz.

Daha sonra barı tamamen ortalayarak her iki elinizle geniş bir tutuşla barı tutarak ve dengenizi sağlamanız gerekiyor. Kollarla omuz arasında yaklaşık 20 cm olması gerekir.

Ayaklarınızı bir omuz genişliği kadar açarak ve parmak uçlarınızın tam karşıya bakmasını sağlamanız gerekir.

Derin bir nefes alarak sırtınızı dik tutmalı ve dizlerinizi bükerek ve yere çömelmelisiniz. Bu hareketi yaparken başınız her zaman karşıya bakmalıdır. Bu hareket sırasında, yere ya da sağa sola bakmamalısınız. Yoksa boyun sakatlığı ortaya çıkabilir.

Yere dik durumda olan üst bacağınız yere paralel olana kadar çömelmeniz gerekir. Fakat daha aşağıya inmemeye dikkat etmeniz gerekir. Daha sonra nefes vererek yukarı doğru kalkmaya başlamanız gerekir.

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Back Squat Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Back squat hareketi, bacakları kalça kısımlarını çalıştıran önemli bir harekettir. Spor yapan herkesin aşina olduğu bu hareket, ağılıklı ya da ağırlıksız olarak yapılabilir. Ağırlıklarla birlikte yapılan squat hareketi, ön bacak ile arka bacak kaslarını çalıştırırken, kalça bölgesinde de çok etkili olur. Bu bölgelerin dışında sırt, bel ve karın kaslarını da harekete geçiren squat, baldır bölgesinde de kasların çalışmasını sağlar.



Back Squat Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Back squat yaparken her zaman karşıya bakmaya dikkat etmeniz gerekir. Bu hareketi yaparken sağa sola bakmak, ciddi boyun sakatlıklarına neden olabilir.



Back Squat Faydaları Var mıdır?



Back Squat, vücudun özellikle de alt bölgesini forma sokmaya yardımcı olur. Bu hareket, kalçaları sıkılaştırır. Bacak, karın, baldır, kalça ve sırt bölgesindeki kasların doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda karın kasları da forma girer.