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Spor Arena
Haber Giriş: 28.09.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Babajide David Akıntola kimdir nereli kaç yaşında?

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Babajide David Akıntola kimdir nereli kaç yaşında?
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Babajide David Akıntola Hatayspor'a transfer olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerine Danimarka'da başlayan Babajide David Akıntola, FC Midtjylland takımı ile profesyonel imzayı atmış ve ardından pek çok takımda forma giymiştir. Peki, Babajide David Akıntola kimdir nereli kaç yaşında? İşte, genç futbolcu hakkında bazı bilgiler

Babajide David Akıntola, 13 Ocak 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Futbola Danimarka takımı FC Midtjylland'da başlayan Babajide David Akıntola, sırasıyla Thisted FC, FK Jerv, Haugesund, Rosenborg BK, Omonoia Lefkoşa takımlarında forma giydi. Akıntola'nın son durağı ise Hatayspor oldu.

Sağ Kanat mevkisinde forma giyen Babajide David Akıntola, ihtiyaç halinde sol kanat ve forvet mevkilerinde de görev alabilmektedir. 1,78 boyundaki Akintola, sağ ayağına hakimdir.

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