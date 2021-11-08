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Aziz Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözleri gündem oldu! Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası 'Ali Koç' isyanı

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

Fenerbahçe'de 2-2'lik Kayserispor maçı sonrası camiada büyük hayal kırıklığı yaşanırken taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Sosyal medyada eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'la ilgili 'Seni bu seyirciyle göndereceğim!' sözleri tekrar gündem oldu.

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Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında beraberliği 90+9’da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşmada esnasında da maç sonu stat dışında da yönetime tepki vardı

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Aziz Yıldırım lehine tezahürat

Kayserispor’un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında “Üç, üç, üç” şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre “Yönetim istifa” şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

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Koç daha önce ‘Taraftar haklı’ demişti

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Stat otoparkının bulunduğu bölümün çıkış noktasında bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.

Yine sahasında Alanyaspor maçının kaybedilmesinin ardından tribünlerin tepki gösterdiği başkan Ali Koç “Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı. Bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir” demişti.

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AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ AKILLARDA: SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM

Fenerbahçe'de taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda uzun süren sessizliğini bozarken "Ali Koç, seni bu seyirciyle göndereceğim!" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan bazıları bu sözleri alıntılayıp Ali Koç'a göndermelerde bulundular.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez."

Aziz Yıldırımın Seni bu seyirciyle göndereceğim sözleri gündem oldu Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç isyanı

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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