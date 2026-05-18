×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı, Mahmut Uslu'dan açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Mahmut Uslu
Aziz Yıldırımın seçim ofisi açıldı, Mahmut Usludan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 19:06

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı.

Kadıköy Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı. Seçim çalışmaları sebebiyle Ankara'da bulunan başkan adayı Yıldırım, törende yer almadı.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandıA Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!Haberi görüntüle

Açılış için kurdeleyi kesen Mahmut Uslu, ilk kez seçim ofisi açtığını söyledi.

Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamasına dikkati çeken Uslu, "Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Mahmut Uslu

BAKMADAN GEÇME!