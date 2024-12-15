Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Fenerbahçe maçında sahaya çıktı

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuncularla birlikte seremoniye çıkan çocuklar arasında Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz da yer aldı.
Sahaya sevdiği futbolculardan olan İrfan Can Kahveci ile çıkan Yaz'ın seremonideki o anları, yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.
😉 Maç önü seremonisine çıkan Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan kameramıza selam.#beINSPORTS #BambaşkaBirSezon #FBvBFK pic.twitter.com/4T74o2gIDI— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 15, 2024