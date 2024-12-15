×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Fenerbahçe maçında sahaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Yaz Yıldırım
Aziz Yıldırımın kızı Yaz, Fenerbahçe maçında sahaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 23:45

Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada seremoniye çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuncularla birlikte seremoniye çıkan çocuklar arasında Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz da yer aldı.

Sahaya sevdiği futbolculardan olan İrfan Can Kahveci ile çıkan Yaz'ın seremonideki o anları, yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Yaz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!