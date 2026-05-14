Aziz Yıldırım'ın golcüsü için karar! Başkan bırakıyor

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylardan Aziz Yıldırım'ın forvet tercihi merak konusu olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldırım'ın güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürdüğü ve listesinin üst sıralarında Romelu Lukaku isminin yer aldığı biliniyor.

Konuya ilişkin Lukaku'nun kulübü Napoli, oyuncunun geleceğine ilişkin son kararını verdi. Lukaku'nun yeni durağının Türkiye olma ihtimali artık eskisinden daha güçlü bir olasılık.

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN OLURSAM 'ALACAĞIM' DEMİŞTİ

İtalyan basını, Lukaku'nun sezonun sona ermesinin ardından Napoli defterini kapatacağını yazarken, Yıldırım'ın seçim kozu olduğunu okuyucularına duyurdu.

MAAŞI KRİTİK

Öte yandan Lukaku'nun aldığı 12 milyon Euro maaşın İtalyan kulübü için ağır bir yük olduğu, bu sebeple oyuncu ile yollarını ayıracakları ifade edildi.

Napoli başkanı Aurelio de Lourentiisn'in, Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek Lukaku'yu serbest bırakabileceği de iddialar arasında yer aldı.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARARINI VERECEK

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası İtalya'ya dönmesine karşın Belçika Futbol Federasyonu tarafından Napoli'den özel izin alınan Lukaku'nun, tedavisi ve çalışmalarının Belçika'da devam ettiği aktarıldı. Yıldız golcünün, bir yandan Türkiye'den haber beklediği kaydedilirken son kararını Dünya Kupası sonrası vereceği ifade edildi.